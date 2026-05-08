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Soirée Brasero Chastellux-sur-Cure

Soirée Brasero Chastellux-sur-Cure samedi 27 juin 2026.

Adresse : Parc du château

Ville : 89630 Chastellux-sur-Cure

Département : Yonne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 8 8 Tarif enfant Tarif enfant

Chastellux-sur-Cure

Soirée Brasero

Parc du château Chastellux-sur-Cure Yonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:30:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Chastellux animation vous propose une soirée Brasero dans le parc du château de Chastellux-sur-Cure
Sur réservation et règlement au plus tard le 17 juin   .

Parc du château Chastellux-sur-Cure 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 35 30 15 

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English : Soirée Brasero

L’événement Soirée Brasero Chastellux-sur-Cure a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme du Grand Vézelay