Soirée Brasero Chastellux-sur-Cure
Soirée Brasero Chastellux-sur-Cure samedi 27 juin 2026.
Chastellux-sur-Cure
Soirée Brasero
Parc du château Chastellux-sur-Cure Yonne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Chastellux animation vous propose une soirée Brasero dans le parc du château de Chastellux-sur-Cure
Sur réservation et règlement au plus tard le 17 juin .
Parc du château Chastellux-sur-Cure 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 35 30 15
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English : Soirée Brasero
L’événement Soirée Brasero Chastellux-sur-Cure a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme du Grand Vézelay