Chastellux-sur-Cure

Soirée Brasero

Parc du château Chastellux-sur-Cure Yonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Chastellux animation vous propose une soirée Brasero dans le parc du château de Chastellux-sur-Cure

Sur réservation et règlement au plus tard le 17 juin .

Parc du château Chastellux-sur-Cure 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 35 30 15

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English : Soirée Brasero

L’événement Soirée Brasero Chastellux-sur-Cure a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme du Grand Vézelay