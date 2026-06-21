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Soirée brasero rue Paul-Emile Victor Montpon-Ménestérol

Soirée brasero rue Paul-Emile Victor Montpon-Ménestérol

Soirée brasero rue Paul-Emile Victor Montpon-Ménestérol jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : rue Paul-Emile Victor

Adresse : La Guinguette de l'Isle

Ville : 24700 Montpon-Ménestérol

Département : Dordogne

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Montpon-Ménestérol

Soirée brasero

rue Paul-Emile Victor La Guinguette de l’Isle Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

Soirée Brasero Feu, saveurs, musique, ambiance conviviale à partir de 19h.
La Guinguette de l’Isle 06 09 92 91 93   .

rue Paul-Emile Victor La Guinguette de l’Isle Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 92 91 93 

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English : Soirée brasero

L’événement Soirée brasero Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-06-17 par Vallée de l’Isle en Périgord

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