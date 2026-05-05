Tribute Queen, Base de Loisirs de Chandos, Montpon-Ménestérol

Tribute Queen Dimanche 21 juin, 21h30 Base de Loisirs de Chandos Dordogne

500

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T21:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T21:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:30:00+02:00

« Tribute Queen »

Nostalgiques du légendaire groupe « Queen », tenez-vous prêts ! Le collectif de musiciens Ben Blue Sun va vous plonger dans les plus grands titres du mythique Freddie Mercury grâce à ce Tribute de haute volée.

En septembre 2016, Benjamin Mousnier (Pianiste et producteur) et Victor Lipman (Batteur et Percussionniste), décident de monter un collectif avec des musiciens professionnels rencontrés dans différents projets. Ils font alors appel à Julien Daniel (Bassiste), Sylvain Phelip (Chanteur) et Kelly Déon (Guitariste). Leur souhait est de proposer un hommage au groupe légendaire Queen.

Retrouvez les plus grands tubes de Queen avec Back to Queen

Une production Kanopé Prod & Show Bises

Base de Loisirs de Chandos Avenue André Malraux 24700 MONTPON MENESTEROL Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 06 07 87 81 78 http://www.montpon-menesterol.fr Parking et parking handicapé, sous chapiteau, possibilité de pique niquer

Fête de la musique 2026

©KANOPE PROD