Soirée Brasero Saint-Pierre
Soirée Brasero Saint-Pierre vendredi 19 juin 2026.
Saint-Pierre
Soirée Brasero
salle des fetes de la Chaumusse Saint-Pierre Jura
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:30:00
fin : 2026-06-19 23:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Soirée BRASERO à la salle des fêtes de le Chaumusse dès 19h30.
Au menu brasero, cuisson sur place. Buvette et ambiance festive.
A 22h Feux d’artifice
Organisée par l’APE la forêt des Lutins .
salle des fetes de la Chaumusse Saint-Pierre 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Soirée Brasero
L’événement Soirée Brasero Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX
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