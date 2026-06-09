Saint-Pierre

Soirée Brasero

salle des fetes de la Chaumusse Saint-Pierre Jura

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:30:00

fin : 2026-06-19 23:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Soirée BRASERO à la salle des fêtes de le Chaumusse dès 19h30.

Au menu brasero, cuisson sur place. Buvette et ambiance festive.

A 22h Feux d’artifice

Organisée par l’APE la forêt des Lutins .

salle des fetes de la Chaumusse Saint-Pierre 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Soirée Brasero

L’événement Soirée Brasero Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX