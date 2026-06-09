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Soirée Brasero Saint-Pierre

Soirée Brasero Saint-Pierre vendredi 19 juin 2026.

Adresse : salle des fetes de la Chaumusse

Ville : 39150 Saint-Pierre

Département : Jura

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 12 12 12 Tarif enfant Tarif enfant

Saint-Pierre

Soirée Brasero

salle des fetes de la Chaumusse Saint-Pierre Jura

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:30:00
fin : 2026-06-19 23:00:00

Date(s) :
2026-06-19

Soirée BRASERO à la salle des fêtes de le Chaumusse dès 19h30.
Au menu brasero, cuisson sur place. Buvette et ambiance festive.
A 22h Feux d’artifice
Organisée par l’APE la forêt des Lutins   .

salle des fetes de la Chaumusse Saint-Pierre 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Soirée Brasero

L’événement Soirée Brasero Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX

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