Soirée Brésil la grange de Noyéras Jourgnac
Soirée Brésil la grange de Noyéras Jourgnac vendredi 29 mai 2026.
Jourgnac
Soirée Brésil la grange de Noyéras
La Grange de Noyéras Jourgnac Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:30:00
fin : 2026-05-29 23:30:00
Date(s) :
2026-05-29
Venez bouger, rire et partager un bon moment lors de la soirée Brésil organisée par l’Âne Rit à la Grange de Noyéras.
Ce sera le groupe Deixa Gingar qui animera cette soirée à thème.
Petite restauration et buvette sur place et… de la bonne musique pour danser toute la soirée !
Promis, la bonne humeur sera bien au rendez-vous et ça vaut largement le détour ! .
La Grange de Noyéras Jourgnac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lanerit87grange@gmail.com
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English : Soirée Brésil la grange de Noyéras
L’événement Soirée Brésil la grange de Noyéras Jourgnac a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Val de Vienne