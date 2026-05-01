Jourgnac

Soirée Brésil la grange de Noyéras

La Grange de Noyéras Jourgnac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:30:00

fin : 2026-05-29 23:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Venez bouger, rire et partager un bon moment lors de la soirée Brésil organisée par l’Âne Rit à la Grange de Noyéras.

Ce sera le groupe Deixa Gingar qui animera cette soirée à thème.

Petite restauration et buvette sur place et… de la bonne musique pour danser toute la soirée !

Promis, la bonne humeur sera bien au rendez-vous et ça vaut largement le détour ! .

La Grange de Noyéras Jourgnac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lanerit87grange@gmail.com

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English : Soirée Brésil la grange de Noyéras

L’événement Soirée Brésil la grange de Noyéras Jourgnac a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Val de Vienne