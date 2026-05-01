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Soirée Brésil la grange de Noyéras Jourgnac

Soirée Brésil la grange de Noyéras Jourgnac

Soirée Brésil la grange de Noyéras Jourgnac vendredi 29 mai 2026.

Adresse : La Grange de Noyéras

Ville : 87800 Jourgnac

Département : Haute-Vienne

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Jourgnac

Soirée Brésil la grange de Noyéras

La Grange de Noyéras Jourgnac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:30:00
fin : 2026-05-29 23:30:00

Date(s) :
2026-05-29

Venez bouger, rire et partager un bon moment lors de la soirée Brésil organisée par l’Âne Rit à la Grange de Noyéras.
Ce sera le groupe Deixa Gingar qui animera cette soirée à thème.
Petite restauration et buvette sur place et… de la bonne musique pour danser toute la soirée !
Promis, la bonne humeur sera bien au rendez-vous et ça vaut largement le détour !   .

La Grange de Noyéras Jourgnac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   lanerit87grange@gmail.com

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English : Soirée Brésil la grange de Noyéras

L’événement Soirée Brésil la grange de Noyéras Jourgnac a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Val de Vienne

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