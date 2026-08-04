Informations pratiques

Saulxures-sur-Moselotte

Soirée burger

310 Rue Hamoir Sur Ourthe Saulxures-sur-Moselotte Vosges

Tarif : – – EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Saulxures / Thiéfosse. Au programme Burgers maison, frites, boissons et ambiance musicale sur place. Tarif par personne.Tout public

9 .

310 Rue Hamoir Sur Ourthe Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est +33 7 68 99 50 38 amicale.saulxuressurmoselotte@gmail.com

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English :

Organized by the Saulxures/Thiéfosse Firefighters’ Association. On the menu: homemade burgers, fries, drinks, and live music. Price per person.

L’événement Soirée burger Saulxures-sur-Moselotte a été mis à jour le 2026-07-28 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES