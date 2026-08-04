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Soirée burger Saulxures-sur-Moselotte

vendredi 21 août 2026 · Saulxures-sur-Moselotte

Soirée burger Saulxures-sur-Moselotte

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
310 Rue Hamoir Sur Ourthe
Ville
88290 Saulxures-sur-Moselotte
Département
Vosges
Tarif
9 Tarif de base plein tarif

Saulxures-sur-Moselotte

Soirée burger

310 Rue Hamoir Sur Ourthe Saulxures-sur-Moselotte Vosges

Tarif : – – EUR
9
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Saulxures / Thiéfosse. Au programme Burgers maison, frites, boissons et ambiance musicale sur place. Tarif par personne.Tout public
9  .

310 Rue Hamoir Sur Ourthe Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est +33 7 68 99 50 38  amicale.saulxuressurmoselotte@gmail.com

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English :

Organized by the Saulxures/Thiéfosse Firefighters’ Association. On the menu: homemade burgers, fries, drinks, and live music. Price per person.

L’événement Soirée burger Saulxures-sur-Moselotte a été mis à jour le 2026-07-28 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES

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