Soirée burger Saulxures-sur-Moselotte
vendredi 21 août 2026 · Saulxures-sur-Moselotte
Informations pratiques
Saulxures-sur-Moselotte
Soirée burger
310 Rue Hamoir Sur Ourthe Saulxures-sur-Moselotte Vosges
Tarif : – – EUR
9
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Saulxures / Thiéfosse. Au programme Burgers maison, frites, boissons et ambiance musicale sur place. Tarif par personne.Tout public
9 .
310 Rue Hamoir Sur Ourthe Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est +33 7 68 99 50 38 amicale.saulxuressurmoselotte@gmail.com
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English :
Organized by the Saulxures/Thiéfosse Firefighters’ Association. On the menu: homemade burgers, fries, drinks, and live music. Price per person.
L’événement Soirée burger Saulxures-sur-Moselotte a été mis à jour le 2026-07-28 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES