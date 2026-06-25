Saulxures-sur-Moselotte

Soirée Guinguette

11 Rue Pasteur Saulxures-sur-Moselotte Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-21 19:30:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Soirée Guinguette sur le parking de la médiathèque. Musique et ambiance conviviale. Buvette et petite restauration sur place. Venez danser, partager et profiter !Tout public

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11 Rue Pasteur Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est +33 3 29 24 52 13 mediatheque-saulxures@cchautesvosges.fr

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English :

Guinguette Night in the library parking lot. Music and a friendly atmosphere. Refreshments and light snacks available on site. Come dance, socialize, and have fun!

L’événement Soirée Guinguette Saulxures-sur-Moselotte a été mis à jour le 2026-06-25 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES