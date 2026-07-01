Informations pratiques

Saulxures-sur-Moselotte

Soirée Jazz C’Party Band

Saulxures-sur-Moselotte Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24 19:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Soirée Jazz avec C’ Party Band. Restauration et buvette sur place. Entrée libre.Tout public

0 .

Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est +33 3 29 24 56 56 contact@lac-moselotte.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Jazz Night with C’ Party Band. Food and drinks available on site. Free admission.

L’événement Soirée Jazz C’Party Band Saulxures-sur-Moselotte a été mis à jour le 2026-06-30 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES