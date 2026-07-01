Soirée Jazz C’Party Band Saulxures-sur-Moselotte
vendredi 24 juillet 2026 · Saulxures-sur-Moselotte
Informations pratiques
Saulxures-sur-Moselotte
Soirée Jazz C’Party Band
Saulxures-sur-Moselotte Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24 19:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Soirée Jazz avec C’ Party Band. Restauration et buvette sur place. Entrée libre.Tout public
0 .
Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est +33 3 29 24 56 56 contact@lac-moselotte.fr
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English :
Jazz Night with C’ Party Band. Food and drinks available on site. Free admission.
L’événement Soirée Jazz C’Party Band Saulxures-sur-Moselotte a été mis à jour le 2026-06-30 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
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