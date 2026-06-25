Soirée DJ et feux pyrotechniques Base de loisirs du Lac de la Moselotte Saulxures-sur-Moselotte samedi 18 juillet 2026.

Saulxures-sur-Moselotte

Soirée DJ et feux pyrotechniques

Base de loisirs du Lac de la Moselotte 336 Route des Amias Saulxures-sur-Moselotte Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Soirée DJ avec Jérémy PERRIN de 18h00 à 01h00. Spectacle pyrotechnique avec show laser à 23h00. Restauration et buvette sur place.Tout public

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Base de loisirs du Lac de la Moselotte 336 Route des Amias Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est +33 3 29 24 56 56 contact@lac-moselotte.fr

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English :

DJ night with Jérémy PERRIN from 6:00 p.m. to 1:00 a.m. Fireworks display with a laser show at 11:00 p.m. Food and drinks available on site.

L’événement Soirée DJ et feux pyrotechniques Saulxures-sur-Moselotte a été mis à jour le 2026-06-25 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES