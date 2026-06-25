Saulxures-sur-Moselotte

Accueil des vacanciers

11 Rue Pasteur Saulxures-sur-Moselotte Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-21 18:30:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-07-21

La médiathèque de Saulxures-sur-Moselotte souhaite la bienvenue aux vacanciers ! Au programme Présentation de la commune, film vidéo, dégustation de produits locaux et verre de bienvenue.Tout public

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11 Rue Pasteur Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est +33 3 29 24 52 13 mediatheque-saulxures@cchautesvosges.fr

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English :

The Saulxures-sur-Moselotte Media Center welcomes vacationers! On the agenda: an introduction to the town, a video presentation, a tasting of local products, and a welcome drink.

L’événement Accueil des vacanciers Saulxures-sur-Moselotte a été mis à jour le 2026-06-25 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES