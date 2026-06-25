UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Accueil des vacanciers Saulxures-sur-Moselotte

Accueil des vacanciers Saulxures-sur-Moselotte

Accueil des vacanciers Saulxures-sur-Moselotte mardi 21 juillet 2026.

Adresse
11 Rue Pasteur
Ville
88290 Saulxures-sur-Moselotte
Département
Vosges
Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
18:30:00
Tarif
0 Gratuit

Saulxures-sur-Moselotte

Accueil des vacanciers

11 Rue Pasteur Saulxures-sur-Moselotte Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-07-21 18:30:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-07-21

La médiathèque de Saulxures-sur-Moselotte souhaite la bienvenue aux vacanciers ! Au programme Présentation de la commune, film vidéo, dégustation de produits locaux et verre de bienvenue.Tout public
0  .

11 Rue Pasteur Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est +33 3 29 24 52 13  mediatheque-saulxures@cchautesvosges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Saulxures-sur-Moselotte Media Center welcomes vacationers! On the agenda: an introduction to the town, a video presentation, a tasting of local products, and a welcome drink.

L’événement Accueil des vacanciers Saulxures-sur-Moselotte a été mis à jour le 2026-06-25 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES

À voir aussi à Saulxures-sur-Moselotte (Vosges)