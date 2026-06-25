Accueil des vacanciers Saulxures-sur-Moselotte
Accueil des vacanciers Saulxures-sur-Moselotte mardi 21 juillet 2026.
Saulxures-sur-Moselotte
Accueil des vacanciers
11 Rue Pasteur Saulxures-sur-Moselotte Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-07-21 18:30:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-07-21
La médiathèque de Saulxures-sur-Moselotte souhaite la bienvenue aux vacanciers ! Au programme Présentation de la commune, film vidéo, dégustation de produits locaux et verre de bienvenue.Tout public
0 .
11 Rue Pasteur Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est +33 3 29 24 52 13 mediatheque-saulxures@cchautesvosges.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Saulxures-sur-Moselotte Media Center welcomes vacationers! On the agenda: an introduction to the town, a video presentation, a tasting of local products, and a welcome drink.
L’événement Accueil des vacanciers Saulxures-sur-Moselotte a été mis à jour le 2026-06-25 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
À voir aussi à Saulxures-sur-Moselotte (Vosges)
- Feu de la Saint-Jean Place De Lattre de Tassiogny Saulxures-sur-Moselotte 10 juillet 2026
- Concert Le Quartet Gospel Église Saint-Prix Saulxures-sur-Moselotte 17 juillet 2026
- Soirée Guinguette Saulxures-sur-Moselotte 21 juillet 2026