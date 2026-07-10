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AGENDA · Sablons sur Huisne

Soirée Cabaret Drag Show 2027 ! On arrive ! Condé sur Huisne Sablons sur Huisne

jeudi 31 décembre 2026 · Condé sur Huisne · Sablons sur Huisne

Informations pratiques

Début
jeudi 31 décembre 2026
Fin
jeudi 31 décembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Condé sur Huisne
Adresse
578 La Ballastiere
Ville
61110 Sablons sur Huisne
Département
Orne
Tarif

Sablons sur Huisne

Soirée Cabaret Drag Show 2027 ! On arrive !

Condé sur Huisne 578 La Ballastiere Sablons sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-31 18:30:00
fin : 2026-12-31

Date(s) :
2026-12-31

Le PapaPaillettes Cabaret présente une soirée cabaret Drag Show 2027 ! On arrive ! à la salle Condé Confluence de Condé-sur-Huisne. Du Drag, du chant, du rire et des paillettes !

Réservation sur https://papapaillettes.fr/   .

Condé sur Huisne 578 La Ballastiere Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie +33 6 13 67 84 10 

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English : Soirée Cabaret Drag Show 2027 ! On arrive !

L’événement Soirée Cabaret Drag Show 2027 ! On arrive ! Sablons sur Huisne a été mis à jour le 2026-07-10 par OT CdC Coeur du Perche

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