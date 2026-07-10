Soirée Cabaret Drag Show 2027 ! On arrive ! Condé sur Huisne Sablons sur Huisne

jeudi 31 décembre 2026 · Condé sur Huisne · Sablons sur Huisne

Informations pratiques

Sablons sur Huisne

Soirée Cabaret Drag Show 2027 ! On arrive !

Condé sur Huisne 578 La Ballastiere Sablons sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-31 18:30:00

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-12-31

Le PapaPaillettes Cabaret présente une soirée cabaret Drag Show 2027 ! On arrive ! à la salle Condé Confluence de Condé-sur-Huisne. Du Drag, du chant, du rire et des paillettes !

Réservation sur https://papapaillettes.fr/ .

Condé sur Huisne 578 La Ballastiere Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie +33 6 13 67 84 10

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English : Soirée Cabaret Drag Show 2027 ! On arrive !

L’événement Soirée Cabaret Drag Show 2027 ! On arrive ! Sablons sur Huisne a été mis à jour le 2026-07-10 par OT CdC Coeur du Perche