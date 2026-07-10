Soirée Cabaret Drag Show 2027 ! On arrive ! Condé sur Huisne Sablons sur Huisne
jeudi 31 décembre 2026 · Condé sur Huisne · Sablons sur Huisne
Informations pratiques
Sablons sur Huisne
Soirée Cabaret Drag Show 2027 ! On arrive !
Condé sur Huisne 578 La Ballastiere Sablons sur Huisne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-31 18:30:00
fin : 2026-12-31
Date(s) :
2026-12-31
Le PapaPaillettes Cabaret présente une soirée cabaret Drag Show 2027 ! On arrive ! à la salle Condé Confluence de Condé-sur-Huisne. Du Drag, du chant, du rire et des paillettes !
Réservation sur https://papapaillettes.fr/ .
Condé sur Huisne 578 La Ballastiere Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie +33 6 13 67 84 10
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English : Soirée Cabaret Drag Show 2027 ! On arrive !
L’événement Soirée Cabaret Drag Show 2027 ! On arrive ! Sablons sur Huisne a été mis à jour le 2026-07-10 par OT CdC Coeur du Perche
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