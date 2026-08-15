Informations pratiques

Pays-de-Montbenoît

Soirée cabaret

Salle des Fêtes Montbenoît Doubs

Tarif : 38 – 38 – 38 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 19:30:00

fin : 2026-10-16 23:59:00

Date(s) :

2026-10-16

A partir de 19h30.

Organisée par les Troubadours Saugets.

Repas spectacle avec les Potes à Germaine. Avec au menu Kir, terrine de campagne, suprême de poulet/riz, fromage, dessert glacé et café.

38€ / pers.

Réservation obligatoire auprès des membres. Places limitées. .

Salle des Fêtes Pays-de-Montbenoît 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 06 98 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée cabaret

L’événement Soirée cabaret Pays-de-Montbenoît a été mis à jour le 2026-08-15 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS