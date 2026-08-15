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AGENDA · Montbenoît

Soirée cabaret Pays-de-Montbenoît

vendredi 16 octobre 2026 · Montbenoît

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Salle des Fêtes
Ville
25650 Montbenoît
Département
Doubs
Tarif
38 38 38 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Pays-de-Montbenoît

Soirée cabaret

Salle des Fêtes Montbenoît Doubs

Tarif : 38 – 38 – 38 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 19:30:00
fin : 2026-10-16 23:59:00

Date(s) :
2026-10-16

A partir de 19h30.
Organisée par les Troubadours Saugets.
Repas spectacle avec les Potes à Germaine. Avec au menu Kir, terrine de campagne, suprême de poulet/riz, fromage, dessert glacé et café.
38€ / pers.
Réservation obligatoire auprès des membres. Places limitées.   .

Salle des Fêtes Pays-de-Montbenoît 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 06 98 74 

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English : Soirée cabaret

L’événement Soirée cabaret Pays-de-Montbenoît a été mis à jour le 2026-08-15 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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