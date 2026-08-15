Soirée cabaret Pays-de-Montbenoît
vendredi 16 octobre 2026 · Montbenoît
Informations pratiques
Pays-de-Montbenoît
Soirée cabaret
Salle des Fêtes Montbenoît Doubs
Tarif : 38 – 38 – 38 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 19:30:00
fin : 2026-10-16 23:59:00
Date(s) :
2026-10-16
A partir de 19h30.
Organisée par les Troubadours Saugets.
Repas spectacle avec les Potes à Germaine. Avec au menu Kir, terrine de campagne, suprême de poulet/riz, fromage, dessert glacé et café.
38€ / pers.
Réservation obligatoire auprès des membres. Places limitées. .
Salle des Fêtes Pays-de-Montbenoît 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 06 98 74
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English : Soirée cabaret
L’événement Soirée cabaret Pays-de-Montbenoît a été mis à jour le 2026-08-15 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS