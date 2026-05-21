Soirée canada à la patinoire ! Colmar

Informations pratiques

Colmar

Soirée canada à la patinoire !

15 rue Robert Schuman Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-11 20:00:00

fin : 2026-12-11 23:00:00

Date(s) :

2026-12-11

Pour le bonheur des petits comme des grands, venez profiter d’une soirée spéciale Canada ! Ambiance musicale et gourmandises canadiennes au rendez-vous !

Attachez vos tuques, ça va décoiffer !

Le temps d’une soirée, la Patinoire de Colmar vous transportera de l’autre côté de l’Atlantique pour une immersion festive au cœur du Canada et de ses traditions les plus chaleureuses.

Pas de quoi chiquer la guenille ! Venez profiter d’une ambiance conviviale et dépaysante au rythme d’une playlist spécialement préparée pour l’occasion. Entre grands classiques, artistes canadiens incontournables et musiques festives, laissez-vous porter par l’esprit du Grand Nord sur la glace.

Côté gourmandises, vous pourrez vous sucrer le bec avec de délicieuses spécialités au sirop d’érable et découvrir des saveurs typiquement canadiennes. Une restauration sur place vous permettra de déguster les incontournables corn dog et d’autres spécialités qui réchaufferont les plus frileux.

Pour rendre la soirée encore plus mémorable, nous vous invitons à sortir vos plus beaux habits aux couleurs du Canada chemise de bûcheron, toque en fourrure, maillot de hockey, tenue de trappeur ou tout autre clin d’œil à la culture québécoise. Plus vous jouerez le jeu, plus l’ambiance sera authentique !

Alors, tire-toi une bûche et joins-toi à nous pour une soirée festive où la bonne humeur, le partage et l’accent québécois seront à l’honneur.

Entre musique, patinage, spécialités gourmandes et ambiance canadienne, cette soirée promet d’être ben l’fun !

Informations pratiques

La soirée n’est pas conseillée aux jeunes enfants. Les enfants de moins de 12 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. Les aides au patinage ne sont pas disponibles les vendredis soir. L’accès en bord de piste en chaussure n’est pas autorisé.

Restauration sur place.

Retrouvez l’ensemble des animations, événements et spectacles de la saison 2026/2027 de la patinoire de Colmar sur www.patinoirecolmar.fr. .

15 rue Robert Schuman Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 09 05 contact@patinoirecolmar.fr

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English :

For the enjoyment of young and old alike, come celebrate a special Canada Night! Enjoy live music and Canadian treats!

L’événement Soirée canada à la patinoire ! Colmar a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de Colmar