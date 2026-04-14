Soirée Canard & Brasero Ferme du Vignal Castelnaud-de-Gratecambe

Castelnaud-de-Gratecambe

Soirée Canard & Brasero

Ferme du Vignal 665 route de Cailladelles Castelnaud-de-Gratecambe Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Soirée Canard & Brasero édition 2026, c’est sur la ferme du Vignal que ca se passe, avec un menu autour de notre canard que l’on élève et transforme ici à la ferme.

Formule Brasero à volonté, groupe de musique, bar, etc…

Soirée Canard & Brasero édition 2026, c’est sur la ferme du Vignal que ca se passe, avec un menu autour de notre canard que l’on élève et transforme ici à la ferme.

Formule Brasero à volonté, groupe de musique, bar, etc… .

Ferme du Vignal 665 route de Cailladelles Castelnaud-de-Gratecambe 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 72 78 contact@fermeduvignal.fr

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English : Soirée Canard & Brasero

Dance evening with meal

L’événement Soirée Canard & Brasero Castelnaud-de-Gratecambe a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Coeur de Bastides