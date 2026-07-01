Soirée Canard & Brasero Ferme du Vignal Castelnaud-de-Gratecambe
jeudi 9 juillet 2026 · Ferme du Vignal · Castelnaud-de-Gratecambe
Informations pratiques
Castelnaud-de-Gratecambe
Soirée Canard & Brasero
Ferme du Vignal 665 route de Cailladelles Castelnaud-de-Gratecambe Lot-et-Garonne
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Soirée Canard & Brasero édition 2026, c’est sur la ferme du Vignal que ca se passe, avec un menu autour de notre canard que l’on élève et transforme ici à la ferme.
Formule Brasero à volonté, groupe de musique, bar, etc…
Soirée Canard & Brasero édition 2026, c’est sur la ferme du Vignal que ca se passe, avec un menu autour de notre canard que l’on élève et transforme ici à la ferme.
Formule Brasero à volonté, groupe de musique, bar, etc… .
Ferme du Vignal 665 route de Cailladelles Castelnaud-de-Gratecambe 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 72 78 contact@fermeduvignal.fr
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English : Soirée Canard & Brasero
Soirée Canard & Brasero, 2026 edition, takes place on the Vignal farm, with a menu based around our duck, which we raise and process here on the farm.
All-you-can-eat brazier formula, live band, bar, etc…
L’événement Soirée Canard & Brasero Castelnaud-de-Gratecambe a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Coeur de Bastides