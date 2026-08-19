Soirée carcasses à Eugénie les Bains place gaston larrieu Eugénie-les-Bains

Informations pratiques

Eugénie-les-Bains

Soirée carcasses à Eugénie les Bains

place gaston larrieu Salle d’animation Eugénie-les-Bains Landes

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 20:00:00

fin : 2026-10-23 22:00:00

Date(s) :

2026-10-23

Soirée carcasses organisée par l’association locale anim eugénie !

Au programme une soirée festive avec un repas carcasses animée par DJ dédé !

Inscriptions et résa à l’Office de Tourisme

Places limitées .

place gaston larrieu Salle d’animation Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 64 70

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English : Soirée carcasses à Eugénie les Bains

L’événement Soirée carcasses à Eugénie les Bains Eugénie-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-19 par Tourisme Aire Eugénie