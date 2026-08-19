Soirée carcasses à Eugénie les Bains place gaston larrieu Eugénie-les-Bains
vendredi 23 octobre 2026 · place gaston larrieu · Eugénie-les-Bains
Informations pratiques
Eugénie-les-Bains
Soirée carcasses à Eugénie les Bains
place gaston larrieu Salle d’animation Eugénie-les-Bains Landes
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 20:00:00
fin : 2026-10-23 22:00:00
Date(s) :
2026-10-23
Soirée carcasses organisée par l’association locale anim eugénie !
Au programme une soirée festive avec un repas carcasses animée par DJ dédé !
Inscriptions et résa à l’Office de Tourisme
Places limitées .
place gaston larrieu Salle d’animation Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 64 70
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English : Soirée carcasses à Eugénie les Bains
L’événement Soirée carcasses à Eugénie les Bains Eugénie-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-19 par Tourisme Aire Eugénie
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