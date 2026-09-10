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Soirée carcasses à Eugénie les Bains place gaston larrieu Eugénie-les-Bains

jeudi 19 novembre 2026 · place gaston larrieu · Eugénie-les-Bains

Soirée carcasses à Eugénie les Bains place gaston larrieu Eugénie-les-Bains

Informations pratiques

Début
jeudi 19 novembre 2026
Fin
jeudi 19 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
place gaston larrieu
Adresse
Salle d'animation
Ville
40320 Eugénie-les-Bains
Département
Landes
Tarif
18 18 18 Tarif de base plein tarif

Eugénie-les-Bains

Soirée carcasses à Eugénie les Bains

place gaston larrieu Salle d’animation Eugénie-les-Bains Landes

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 20:00:00
fin : 2026-11-19 22:00:00

Date(s) :
2026-11-19

Soirée carcasses organisée par l’association locale anim eugénie !
Au programme une soirée festive avec un repas carcasses animée par DJ dédé !
Inscriptions et résa à l’Office de Tourisme
Places limitées   .

place gaston larrieu Salle d’animation Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 64 70 

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English : Soirée carcasses à Eugénie les Bains

L’événement Soirée carcasses à Eugénie les Bains Eugénie-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-19 par Tourisme Aire Eugénie

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