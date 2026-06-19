Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée caritative Andalouse Hogar espagnol Pau

Soirée caritative Andalouse Hogar espagnol Pau

Soirée caritative Andalouse Hogar espagnol Pau vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Hogar espagnol

Adresse : 3 rue marcel barthe

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Pau

Soirée caritative Andalouse

Hogar espagnol 3 rue marcel barthe Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:30:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Soirée caritative au bénéfice des enfants de Timimoun (Algérie).
La soirée se déroulera en deux partie conférence sur l’Andalousie et animation.   .

Hogar espagnol 3 rue marcel barthe Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 63 94 43  lulya_oudjida@yahoo.co.uk

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée caritative Andalouse

L’événement Soirée caritative Andalouse Pau a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Pau

À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)