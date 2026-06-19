Soirée caritative Andalouse Hogar espagnol Pau
Soirée caritative Andalouse Hogar espagnol Pau vendredi 3 juillet 2026.
Pau
Soirée caritative Andalouse
Hogar espagnol 3 rue marcel barthe Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:30:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Soirée caritative au bénéfice des enfants de Timimoun (Algérie).
La soirée se déroulera en deux partie conférence sur l’Andalousie et animation. .
Hogar espagnol 3 rue marcel barthe Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 63 94 43 lulya_oudjida@yahoo.co.uk
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English : Soirée caritative Andalouse
L’événement Soirée caritative Andalouse Pau a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Pau
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