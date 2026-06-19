Soirée caritative Andalouse Hogar espagnol Pau

Pau

Soirée caritative Andalouse

Hogar espagnol 3 rue marcel barthe Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:30:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Soirée caritative au bénéfice des enfants de Timimoun (Algérie).

La soirée se déroulera en deux partie conférence sur l’Andalousie et animation. .

Hogar espagnol 3 rue marcel barthe Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 63 94 43 lulya_oudjida@yahoo.co.uk

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English : Soirée caritative Andalouse

L’événement Soirée caritative Andalouse Pau a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Pau