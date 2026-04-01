Incheville

Soirée Catch

Gymnase Anquetil Incheville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25 22:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Plusieurs combats avec un grand final avec six combattants opposés.

Show spectaculaire mêlant performance sportive, mise en scène et ambiance survoltée.

Plusieurs catcheurs s’affronteront sur le ring dans une série de matchs masculins, avec également un affrontement par équipes et un grand match final opposant six combattants.

Show familial, promet une soirée riche en sensations et en divertissement pour tous les âges.

Ouverture des porte à 19h. Buvette et restauration sur place.

Adulte 10€ Enfant (moins de 12 ans) 6€ .

Gymnase Anquetil Incheville 76117 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 30 43

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English : Soirée Catch

L’événement Soirée Catch Incheville a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers