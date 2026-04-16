La Chapelle-Saint-Quillain

Soirée célibataires

auberge de la Madeleine La Chapelle-Saint-Quillain Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

L’auberge de La Madeleine organise une soirée spéciale Célibataires autour d’un repas 100% local et fait maison. Peut-être allez-vous trouver la femme ou l’homme de votre vie ? Ou tout simplement faire une belle rencontre ! Soirée de 19h à 24h. Sur réservation. Tarif 35 euros/pers (repas, 1 apéritif et 1 verre de vin). .

auberge de la Madeleine La Chapelle-Saint-Quillain 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 22 26

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English : Soirée célibataires

L’événement Soirée célibataires La Chapelle-Saint-Quillain a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY