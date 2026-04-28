Soirée celte au Domaine des Bardes Le domaine des Bardes Eclassan
Soirée celte au Domaine des Bardes Le domaine des Bardes Eclassan samedi 1 août 2026.
Eclassan
Soirée celte au Domaine des Bardes
Le domaine des Bardes 160 chemin des Bardons Eclassan Ardèche
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 17:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Visite de la cave et du domaine, crêpes et galettes bretonnes (Tout de Breizh). Concert avec 2 groupes de musique celte/irlandaise.
.
Le domaine des Bardes 160 chemin des Bardons Eclassan 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 28 47 93
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Visit to the winery and estate, Breton pancakes and galettes (Tout de Breizh). Concert with 2 Celtic/Irish music groups.
L’événement Soirée celte au Domaine des Bardes Eclassan a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche