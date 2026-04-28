Soirée celte au Domaine des Bardes Le domaine des Bardes Eclassan

Eclassan

Soirée celte au Domaine des Bardes

Le domaine des Bardes 160 chemin des Bardons Eclassan Ardèche

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 17:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Visite de la cave et du domaine, crêpes et galettes bretonnes (Tout de Breizh). Concert avec 2 groupes de musique celte/irlandaise.

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Le domaine des Bardes 160 chemin des Bardons Eclassan 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 28 47 93

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English :

Visit to the winery and estate, Breton pancakes and galettes (Tout de Breizh). Concert with 2 Celtic/Irish music groups.

L’événement Soirée celte au Domaine des Bardes Eclassan a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche