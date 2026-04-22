Sunset dans les vignes Le Domaine des Bardes Le domaine des Bardes Eclassan
Sunset dans les vignes Le Domaine des Bardes Le domaine des Bardes Eclassan jeudi 18 juin 2026.
Eclassan
Sunset dans les vignes Le Domaine des Bardes
Le domaine des Bardes 160 chemin des Bardons Eclassan Ardèche
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
– 4 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 18:30:00
fin : 2026-06-18 21:00:00
Date(s) :
2026-06-18
Un moment suspendu dans les vignobles, par une douce soirée d’été. Coucher de soleil, apéro, visite et dégustation de vin chez le vigneron avec vue incroyable sur la Vallée du Rhône et le Pilat.. Un beau programme pour cette soirée au coucher de soleil.
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Le domaine des Bardes 160 chemin des Bardons Eclassan 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 45 33 porte@dromardeche.fr
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English :
A moment suspended in the vineyards, on a balmy summer’s evening. Sunset, aperitif, visit and wine tasting at the winemaker’s with an incredible view of the Rhone Valley and Pilat… A beautiful program for this sunset evening.
L’événement Sunset dans les vignes Le Domaine des Bardes Eclassan a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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