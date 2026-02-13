Soirée chansons pour les Restos du cœur, Club house (château de Montplaisir), Saint-Médard-en-Jalles

Soirée chansons pour les Restos du cœur Vendredi 29 mai, 20h00 Club house (château de Montplaisir) Gironde

Entrée & participation libre. – Vente de boissons et pâtisseries sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T20:00:00+02:00 – 2026-05-29T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-29T20:00:00+02:00 – 2026-05-29T22:30:00+02:00

Soirée participative pour chanter ensemble des tubes pop d’hier et d’aujourd’hui accompagnés par des musiciens et la chorale « Atelier enchanté » de Feydit.

Organisation de Feydit Confluences et le « Collectif saint-médardais de soutien aux restos du cœur ».

Lieu : Club house à Gajac

Club house à Gajac

Club house (château de Montplaisir) 11 rue Charles Capsec Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine

Venez chanter pour soutenir les Restos du cœur !