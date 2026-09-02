AGENDA · Saint-Ciers-du-Taillon
Soirée choucroute Salle des fêtes Saint-Ciers-du-Taillon
samedi 31 octobre 2026 · Salle des fêtes · Saint-Ciers-du-Taillon
Informations pratiques
Saint-Ciers-du-Taillon
Soirée choucroute
Salle des fêtes 37 avenue de la République Saint-Ciers-du-Taillon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 19:00:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
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Salle des fêtes 37 avenue de la République Saint-Ciers-du-Taillon 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 66 60 79
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English :
L’événement Soirée choucroute Saint-Ciers-du-Taillon a été mis à jour le 2026-09-02 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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