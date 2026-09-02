Soirée choucroute Salle des fêtes Saint-Ciers-du-Taillon

Informations pratiques

Saint-Ciers-du-Taillon

Soirée choucroute

Salle des fêtes 37 avenue de la République Saint-Ciers-du-Taillon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 19:00:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

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Salle des fêtes 37 avenue de la République Saint-Ciers-du-Taillon 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 66 60 79

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English :

L’événement Soirée choucroute Saint-Ciers-du-Taillon a été mis à jour le 2026-09-02 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge