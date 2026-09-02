UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Ciers-du-Taillon

Soirée choucroute Salle des fêtes Saint-Ciers-du-Taillon

samedi 31 octobre 2026 · Salle des fêtes · Saint-Ciers-du-Taillon

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
37 avenue de la République
Ville
17240 Saint-Ciers-du-Taillon
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Ciers-du-Taillon

Soirée choucroute

Salle des fêtes 37 avenue de la République Saint-Ciers-du-Taillon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 19:00:00
fin : 2026-10-31

Date(s) :
2026-10-31

  .

Salle des fêtes 37 avenue de la République Saint-Ciers-du-Taillon 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 66 60 79 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée choucroute Saint-Ciers-du-Taillon a été mis à jour le 2026-09-02 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

À voir aussi à Saint-Ciers-du-Taillon (Charente-Maritime)