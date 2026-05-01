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Soirée Chouffe Les Demangeres Curzon

Soirée Chouffe Les Demangeres Curzon jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Les Demangeres

Adresse : Guinguette Paysanne

Ville : 85540 Curzon

Département : Vendée

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Curzon

Soirée Chouffe

Les Demangeres Guinguette Paysanne Curzon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 19:00:00
fin : 2026-05-28

Date(s) :
2026-05-28

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Les Demangeres Guinguette Paysanne Curzon 85540 Vendée Pays de la Loire +33 6 32 14 79 86 

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English :

L’événement Soirée Chouffe Curzon a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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