SOIREE COCHON GRILLE AU CAMPING Machecoul-Saint-Même
mercredi 29 juillet 2026 · Machecoul-Saint-Même
Informations pratiques
Machecoul-Saint-Même
SOIREE COCHON GRILLE AU CAMPING
Allée de la Rabine Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 19:30:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
SOIREE COCHON GRILLE AU CAMPING LA RABINE
Le Camping La Rabine à Machecoul vous invite à sa première soirée cochon grillé, suivie d’un karaoké à partir de 21h. Soirée ouverte à tous, même aux non campeurs. .
Allée de la Rabine Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 30 48
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English :
GRILLED PORK EVENT AT LA RABINE CAMPGROUND
L’événement SOIREE COCHON GRILLE AU CAMPING Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-07-19 par OT Sud Retz Atlantique
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