Informations pratiques

Machecoul-Saint-Même

SOIREE COCHON GRILLE AU CAMPING

Allée de la Rabine Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 19:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

SOIREE COCHON GRILLE AU CAMPING LA RABINE

Le Camping La Rabine à Machecoul vous invite à sa première soirée cochon grillé, suivie d’un karaoké à partir de 21h. Soirée ouverte à tous, même aux non campeurs. .

Allée de la Rabine Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 30 48

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English :

GRILLED PORK EVENT AT LA RABINE CAMPGROUND

L’événement SOIREE COCHON GRILLE AU CAMPING Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-07-19 par OT Sud Retz Atlantique