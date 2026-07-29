UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Machecoul-Saint-Même

SOIREE COCHON GRILLE AU CAMPING Machecoul-Saint-Même

mercredi 29 juillet 2026 · Machecoul-Saint-Même

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Allée de la Rabine
Ville
44270 Machecoul-Saint-Même
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Machecoul-Saint-Même

SOIREE COCHON GRILLE AU CAMPING

Allée de la Rabine Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 19:30:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

SOIREE COCHON GRILLE AU CAMPING LA RABINE
Le Camping La Rabine à Machecoul vous invite à sa première soirée cochon grillé, suivie d’un karaoké à partir de 21h. Soirée ouverte à tous, même aux non campeurs.   .

Allée de la Rabine Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 30 48 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

GRILLED PORK EVENT AT LA RABINE CAMPGROUND

L’événement SOIREE COCHON GRILLE AU CAMPING Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-07-19 par OT Sud Retz Atlantique

À voir aussi à Machecoul-Saint-Même (Loire-Atlantique)