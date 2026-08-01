Soirée cocktails au caveau Ottrott
samedi 15 août 2026 · Ottrott
Informations pratiques
Ottrott
Soirée cocktails au caveau
1 rue des Châteaux Ottrott Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15 22:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Mettez vos plus beaux chapeaux et habits de plage et découvrez les vins du Domaine Fritz-Schmitt autrement ! Réservation conseillée.
Que diriez-vous d’une soirée estivale chez un vigneron ? Mettez vos plus beaux chapeaux et habits de plage et venez découvrir les vins du domaine autrement ! Cocktails et bouchées apéritives, musique et bonne ambiance, que demander de plus ?
Nombre de place limité, réservez votre place ! .
1 rue des Châteaux Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 98 06 contact@fritzschmitt.com
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English :
Put on your best hats and beachwear and discover the wines of Domaine Fritz-Schmitt in a whole new way! Reservations are recommended.
L’événement Soirée cocktails au caveau Ottrott a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile
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