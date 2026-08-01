Informations pratiques

Ottrott

Soirée cocktails au caveau

1 rue des Châteaux Ottrott Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-15 22:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Mettez vos plus beaux chapeaux et habits de plage et découvrez les vins du Domaine Fritz-Schmitt autrement ! Réservation conseillée.

Que diriez-vous d’une soirée estivale chez un vigneron ? Mettez vos plus beaux chapeaux et habits de plage et venez découvrir les vins du domaine autrement ! Cocktails et bouchées apéritives, musique et bonne ambiance, que demander de plus ?

Nombre de place limité, réservez votre place ! .

1 rue des Châteaux Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 98 06 contact@fritzschmitt.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Put on your best hats and beachwear and discover the wines of Domaine Fritz-Schmitt in a whole new way! Reservations are recommended.

L’événement Soirée cocktails au caveau Ottrott a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile