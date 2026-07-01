Soirée Concert à la Menuise (Bréel), La Menuise 12 Imp. de Corday, 61100 Athis-Val de Rouvre, Athis-Val-de-Rouvre

mardi 4 août 2026 · La Menuise 12 Imp. de Corday, 61100 Athis-Val de Rouvre · Athis-Val-de-Rouvre

Informations pratiques

Soirée Concert à la Menuise (Bréel) Mardi 4 août, 18h30 La Menuise 12 Imp. de Corday, 61100 Athis-Val de Rouvre Orne

Prix Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-04T18:30:00+02:00 – 2026-08-04T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-04T18:30:00+02:00 – 2026-08-04T23:59:00+02:00

La Menuise 12 Imp. de Corday, 61100 Athis-Val de Rouvre 12 Imp. de Corday, 61100 Athis-Val de Rouvre Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie

Laura Zanetti vient nous jouer son projet Pontédérie : Ce solo guitare-voix fait se rencontrer musiques populaires et compositions originales autour d’un thème commun : l’Amour. Puis DJ Set !