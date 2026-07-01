Soirée Concert à la Menuise (Bréel), La Menuise 12 Imp. de Corday, 61100 Athis-Val de Rouvre, Athis-Val-de-Rouvre

mardi 8 septembre 2026 · La Menuise 12 Imp. de Corday, 61100 Athis-Val de Rouvre · Athis-Val-de-Rouvre

Informations pratiques

Soirée Concert à la Menuise (Bréel) Mardi 8 septembre, 18h30 La Menuise 12 Imp. de Corday, 61100 Athis-Val de Rouvre Orne

Prix Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-08T18:30:00+02:00 – 2026-09-08T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-08T18:30:00+02:00 – 2026-09-08T23:59:00+02:00

La Menuise 12 Imp. de Corday, 61100 Athis-Val de Rouvre 12 Imp. de Corday, 61100 Athis-Val de Rouvre Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie

Présages : Trio féminin a capella, un répertoire construit autour de compositrices et d’interprètes fortes, portant des valeurs humanistes, féministes et écologiques. Frissons garantis !