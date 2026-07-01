Soirée concert Carpedien Cabourg

Informations pratiques

Cabourg

Soirée concert

Carpedien 71 Avenue de la Mer Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-25 2026-07-31 2026-08-22

Les soirées d’été s’animent au Carpedien avec une programmation musicale éclectique et conviviale ! Piano-voix, pop-rock, pop-folk, reprises des grands standards de la chanson française… Chaque concert offre une ambiance différente, propice à un moment de détente en terrasse ou entre amis !

Les soirées d’été s’animent au Carpedien avec une programmation musicale éclectique et conviviale ! Piano-voix, pop-rock, pop-folk, reprises des grands standards de la chanson française… Chaque concert offre une ambiance différente, propice à un moment de détente en terrasse ou entre amis !

Au programme

– 11/07 Groupe de jazz

– 25/07 Piano voix, pop rock et reprises de standards français

– 31/07 H91, reprises pop folks (Beatles, Supertramp, Eagles…)

– 22/08 Piano voix, pop rock et reprises de standards français .

Carpedien 71 Avenue de la Mer Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 9 54 79 93 13

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English : Soirée concert

Summer evenings come alive at Le Carpedien with an eclectic and welcoming programme of music! Piano and vocals, pop-rock, pop-folk, covers of classic French songs… Each concert offers a different atmosphere, perfect for relaxing on the terrace or with friends!

L’événement Soirée concert Cabourg a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Cabourg