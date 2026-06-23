Soirée Concert Couleur Soul à Traves Domaine Saône-Valley Traves

Traves

Soirée Concert Couleur Soul à Traves

Domaine Saône-Valley 2 bis Rue de la Poterne Traves Haute-Saône

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 19:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

DIMANCHE 19 JUILLET

SOIREE CONCERT Couleur Soul

Une soirée placée sous le signe du groove, du partage et de la bonne humeur avec Couleur Soul, dimanche 19 juillet.

Planches charcuteries & fromages, frites maison et dessert

> 20€ par personne

> Repas uniquement sur réservation

> Buvette ouverte sur place

Pensez à réserver dès maintenant pour garantir votre place au 07 49 16 85 62 !

Toute l’équipe du Domaine Saône-Valley .

Domaine Saône-Valley 2 bis Rue de la Poterne Traves 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 49 16 85 62 saonevalley@gmail.com

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English : Soirée Concert Couleur Soul à Traves

L’événement Soirée Concert Couleur Soul à Traves Traves a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE