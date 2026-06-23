UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Concert Couleur Soul à Traves Domaine Saône-Valley Traves

Soirée Concert Couleur Soul à Traves Domaine Saône-Valley Traves

Soirée Concert Couleur Soul à Traves Domaine Saône-Valley Traves dimanche 19 juillet 2026.

Lieu
Domaine Saône-Valley
Adresse
2 bis Rue de la Poterne
Ville
70360 Traves
Département
Haute-Saône
Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
20 20 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Traves

Soirée Concert Couleur Soul à Traves

Domaine Saône-Valley 2 bis Rue de la Poterne Traves Haute-Saône

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 19:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

DIMANCHE 19 JUILLET

SOIREE CONCERT Couleur Soul

Une soirée placée sous le signe du groove, du partage et de la bonne humeur avec Couleur Soul, dimanche 19 juillet.

Planches charcuteries & fromages, frites maison et dessert
> 20€ par personne
> Repas uniquement sur réservation
> Buvette ouverte sur place

Pensez à réserver dès maintenant pour garantir votre place au 07 49 16 85 62 !

Toute l’équipe du Domaine Saône-Valley   .

Domaine Saône-Valley 2 bis Rue de la Poterne Traves 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 49 16 85 62  saonevalley@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Concert Couleur Soul à Traves

L’événement Soirée Concert Couleur Soul à Traves Traves a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE

À voir aussi à Traves (Haute-Saône)