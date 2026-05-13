Traves

Visites guidées

Traves Haute-Saône

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:00:00

fin : 2026-08-13 19:30:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-08-13

Accompagnés par Julia Theulin, guide conférencière, partez dénicher les trésors cachés de Traves et laissez-vous surprendre par son histoire empreintes d’intrigues.

Durée 1h30

Inscriptions obligatoire à l’office de tourisme au 03.84.68.89.04

Tarifs 8€ -12 ans 2€ -3 ans gratuit .

Traves 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 68 89 04 info@otc3.fr

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English : Visites guidées

L’événement Visites guidées Traves a été mis à jour le 2026-05-13 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE