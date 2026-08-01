Soirée concert de l’agriculture Saint-Bénigne
samedi 29 août 2026 · Saint-Bénigne
Informations pratiques
Saint-Bénigne
Soirée concert de l’agriculture
route de la Villeneuve Saint-Bénigne Ain
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Concert du groupe Ana Noche, 6 chanteurs-musiciens) avec en activité à côté, le labyrinthe de maïs en semi nocturne venez avec vos lampes torches !
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route de la Villeneuve Saint-Bénigne 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 45 47 56 ja01@jeunesagriculteurs-aura.fr
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English : Agriculture Concert Evening
Concert by the band Ana Noche (6 singer-musicians), along with the corn maze open in the late evening: bring your flashlights!
L’événement Soirée concert de l’agriculture Saint-Bénigne a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux
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