Informations pratiques

Saint-Bénigne

Soirée concert de l’agriculture

route de la Villeneuve Saint-Bénigne Ain

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 19:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Concert du groupe Ana Noche, 6 chanteurs-musiciens) avec en activité à côté, le labyrinthe de maïs en semi nocturne venez avec vos lampes torches !

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route de la Villeneuve Saint-Bénigne 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 45 47 56 ja01@jeunesagriculteurs-aura.fr

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English : Agriculture Concert Evening

Concert by the band Ana Noche (6 singer-musicians), along with the corn maze open in the late evening: bring your flashlights!

L’événement Soirée concert de l’agriculture Saint-Bénigne a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux