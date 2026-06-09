Impro Sur Saône Salle Multifonctions Saint-Bénigne
Impro Sur Saône Salle Multifonctions Saint-Bénigne vendredi 27 novembre 2026.
Saint-Bénigne
Impro Sur Saône
Salle Multifonctions Route de la Mairie Saint-Bénigne Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 14:30:00
fin : 2026-11-29 14:30:00
Date(s) :
2026-11-27 2026-11-28 2026-11-29
Pour ce festival d’improvisation théâtrale, plusieurs troupes d’improvisation théâtrale se regroupent à Saint Bénigne pour proposer plusieurs spectacles sur plusieurs jours.
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Salle Multifonctions Route de la Mairie Saint-Bénigne 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 51 76 16 jl.gg@wanadoo.fr
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English :
For this theatrical improvisation festival, several improv troupes gather in Saint Bénigne to put on several shows over several days.
L’événement Impro Sur Saône Saint-Bénigne a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux