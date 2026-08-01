Fête de l’agriculture Saint-Bénigne
dimanche 30 août 2026 · Saint-Bénigne
Informations pratiques
Saint-Bénigne
Fête de l’agriculture
Route de Villeneuve Saint-Bénigne Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 10:00:00
fin : 2026-08-30 20:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Finale départementale de labour, pour découvrir le milieu agricole, mini ferme, jeux, labyrinthe de maïs, marché de producteurs et artisans, comic agricole (coucours de vaches), exposition de matériels.
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Route de Villeneuve Saint-Bénigne 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 45 47 56 ja01@jeunesagriculteurs-aura.fr
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English : Agriculture Festival
Departmental plowing competition finals, an opportunity to learn about the agricultural world, a mini-farm, games, a corn maze, a farmers’ and artisans’ market, an agricultural pageant (cow contest), and an equipment exhibition.
L’événement Fête de l’agriculture Saint-Bénigne a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux
À voir aussi à Saint-Bénigne (Ain)
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- Impro Sur Saône Salle Multifonctions Saint-Bénigne 27 novembre 2026