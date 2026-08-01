Informations pratiques

Saint-Bénigne

Fête de l’agriculture

Route de Villeneuve Saint-Bénigne Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 10:00:00

fin : 2026-08-30 20:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Finale départementale de labour, pour découvrir le milieu agricole, mini ferme, jeux, labyrinthe de maïs, marché de producteurs et artisans, comic agricole (coucours de vaches), exposition de matériels.

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Route de Villeneuve Saint-Bénigne 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 45 47 56 ja01@jeunesagriculteurs-aura.fr

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English : Agriculture Festival

Departmental plowing competition finals, an opportunity to learn about the agricultural world, a mini-farm, games, a corn maze, a farmers’ and artisans’ market, an agricultural pageant (cow contest), and an equipment exhibition.

L’événement Fête de l’agriculture Saint-Bénigne a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux