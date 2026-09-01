Soirée concert et brasero au Café du Commerce Place des Cornières Lauzerte
samedi 19 septembre 2026 · Place des Cornières · Lauzerte
Informations pratiques
Lauzerte
Soirée concert et brasero au Café du Commerce
Place des Cornières Café du Commerce Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19 01:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Soirée concert et brasero au Café du Commerce le 19 Septembre.
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Place des Cornières Café du Commerce Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 76 78 62 96 donovan.lecommerce@gmail.com
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English :
Concert and bonfire night at the Café du Commerce on September 19.
L’événement Soirée concert et brasero au Café du Commerce Lauzerte a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy
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