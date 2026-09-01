Soirée concert et brasero au Café du Commerce Place des Cornières Lauzerte

Informations pratiques

Lauzerte

Soirée concert et brasero au Café du Commerce

Place des Cornières Café du Commerce Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19 01:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Soirée concert et brasero au Café du Commerce le 19 Septembre.

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Place des Cornières Café du Commerce Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 76 78 62 96 donovan.lecommerce@gmail.com

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English :

Concert and bonfire night at the Café du Commerce on September 19.

L’événement Soirée concert et brasero au Café du Commerce Lauzerte a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy