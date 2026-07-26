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Soirée Concert Iduki Ostatua La Bastide-Clairence

samedi 1 août 2026 · Iduki Ostatua · La Bastide-Clairence

Soirée Concert Iduki Ostatua La Bastide-Clairence

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Iduki Ostatua
Adresse
D610
Ville
64240 La Bastide-Clairence
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

La Bastide-Clairence

Soirée Concert

Iduki Ostatua D610 La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 13:30:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Déjeuner animé par Señorita Café, au répertoire très varié et original.   .

Iduki Ostatua D610 La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 43 04 

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English : Soirée Concert

L’événement Soirée Concert La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque

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