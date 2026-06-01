Soirée concert La Frite Gourmande Le Tréport
Soirée concert La Frite Gourmande Le Tréport samedi 15 août 2026.
Le Tréport
Soirée concert
La Frite Gourmande Esplanade des Congés Payés Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Soirée concert avec DJ Axel H & Lulu Sax. .
La Frite Gourmande Esplanade des Congés Payés Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie mac.lafritegourmande@gmail.com
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English : Soirée concert
L’événement Soirée concert Le Tréport a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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