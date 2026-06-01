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Soirée concert La Frite Gourmande Le Tréport

Soirée concert La Frite Gourmande Le Tréport samedi 15 août 2026.

Lieu : La Frite Gourmande

Adresse : Esplanade des Congés Payés

Ville : 76470 Le Tréport

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Tarif :

Le Tréport

Soirée concert

La Frite Gourmande Esplanade des Congés Payés Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Soirée concert avec DJ Axel H & Lulu Sax.   .

La Frite Gourmande Esplanade des Congés Payés Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie   mac.lafritegourmande@gmail.com

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English : Soirée concert

L’événement Soirée concert Le Tréport a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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