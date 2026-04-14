Soirée concert : Les Porteurs de Pianos /// Nova Sauvageonne, Le Garage Moderne, Bordeaux

Soirée concert : Les Porteurs de Pianos /// Nova Sauvageonne Vendredi 24 avril, 20h30 Le Garage Moderne Gironde

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T20:30:00+02:00 – 2026-04-24T23:30:00+02:00

Fin : 2026-04-24T20:30:00+02:00 – 2026-04-24T23:30:00+02:00

Prêts pour une soirée concert ? Le Garage Moderne reçoit le 24 avril 2026 Les Porteurs de Pianos ainsi que Nova sauvageonne !

Bar et petite restauration sur place

NOVA SAUVAGEONNE

S’inspire de voyages, de couleurs vives qui excitent les pupilles et l’imaginaire, de sonorités lointaines avec lesquelles elle se sent pourtant familière.

Un univers plein de relief, où la Pop Française rencontre la liberté du Jazz, les vibrations de la Bossa, la pulse de l’Afrobeat ou le rebond du Reggae.

Ses textes en français se balancent sous des latitudes ensoleillées mêlant l’intime à la transe.

En véritable exploratrice des émotions, elle partage à ceux qui l’écoutent sa soif de liberté avec audace et poésie.

Liens d’écoute et réseaux :

LIVE au Café Music : https://www.youtube.com/watch?v=dQ2rUEo3hm8

CLIP OASiS : https://www.youtube.com/watch?v=M4pbqO_j6u8

INSTAGRAM : https://www.instagram.com/novasauvageonne

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LES PORTEURS DE PIANOS

Des chansons a crêtes, un chanteur à couvre-chef, un bassiste aux cheveux longs, un percussionniste complètement marteau, un accordéoniste péruvien, de jolies rimes pleines de gros mots, des accords renversés et des vers à moitié pleins, des refrains chantants et des valses endiablées… Le tout sans piano sur la portée. Bref, c’est un joyeux bordel, et c’est tant mieux !

Le Garage Moderne 176 rue Achard Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/1663999031422083/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D&locale=fr_FR »}] [{« data »: {« author »: « NOVA Sauvageonne », « cache_age »: 86400, « description »: « en premiu00e8re partie de Mademoiselle Knau Cafu00e9 Music de Mont de MarsannnAVRILnDrum et su00e9quences : Sylvain BillardnChant et guitare : Nova Sevestre nVidu00e9o : TLM video », « type »: « video », « title »: « u25c6 Live au Cafu00e9 Music u25c6 NOVA Sauvageonne », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/dQ2rUEo3hm8/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=dQ2rUEo3hm8 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCp7KmYNLNXhNyLYCAfo6DYw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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