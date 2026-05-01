Port-Saint-Père

Soirée concert Menace d’éclaircie

Halles de la Morinière Port-Saint-Père Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:30:00

fin : 2026-05-23 18:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Préparez-vous pour une soirée électrique ! Samedi 23 mai, le festival accueille le groupe Menace d’éclaircie pour un concert à ne pas manquer. Rendez-vous à Port-Saint-Père

Au programme de la soirée

un apéro surprise

un concert

une ambiance familiale et festive

petite restauration et bar sur place

A propos de l’asssociation

Son principe C’est un festival de musique et de spectacles 100 % acoustiques, ce qui veut dire qu’il n’y a pas d’électricité ni d’amplification sonore. Les artistes jouent uniquement avec leurs instruments et leurs voix.

Son objectif Promouvoir une culture simple et écologique Mettre en avant des artistes locaux ou variés Créer des moments de partage et de convivialité avec le public

Son fonctionnement Le festival a lieu tous les deux ans. Les spectacles se déroulent dans des lieux originaux (rues, jardins, maisons…) Il y a souvent plusieurs petites scènes pour garder une ambiance intime

Son ambiance Le festival est connu pour être convivial, proche des habitants et accessible, parfois avec des tarifs libres ou peu chers.

Alors, à ton agenda ! réserve ta soirée pour participer avec tes proches à ce festival local en toute simplicité et convivialité !

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Port-Saint-Père .

Halles de la Morinière Port-Saint-Père 44710 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 31 50 13 contact@port-saint-pere.fr

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English :

Get ready for an electric evening! On Saturday May 23, the festival welcomes Menace d?éclaircie for a concert not to be missed. See you in Port-Saint-Père

L’événement Soirée concert Menace d’éclaircie Port-Saint-Père a été mis à jour le 2026-05-08 par I_OT Pornic