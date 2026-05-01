Soirée concert Menace d’éclaircie Port-Saint-Père
Soirée concert Menace d’éclaircie Port-Saint-Père samedi 23 mai 2026.
Port-Saint-Père
Soirée concert Menace d’éclaircie
Halles de la Morinière Port-Saint-Père Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:30:00
fin : 2026-05-23 18:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Préparez-vous pour une soirée électrique ! Samedi 23 mai, le festival accueille le groupe Menace d’éclaircie pour un concert à ne pas manquer. Rendez-vous à Port-Saint-Père
Au programme de la soirée
un apéro surprise
un concert
une ambiance familiale et festive
petite restauration et bar sur place
A propos de l’asssociation
Son principe C’est un festival de musique et de spectacles 100 % acoustiques, ce qui veut dire qu’il n’y a pas d’électricité ni d’amplification sonore. Les artistes jouent uniquement avec leurs instruments et leurs voix.
Son objectif Promouvoir une culture simple et écologique Mettre en avant des artistes locaux ou variés Créer des moments de partage et de convivialité avec le public
Son fonctionnement Le festival a lieu tous les deux ans. Les spectacles se déroulent dans des lieux originaux (rues, jardins, maisons…) Il y a souvent plusieurs petites scènes pour garder une ambiance intime
Son ambiance Le festival est connu pour être convivial, proche des habitants et accessible, parfois avec des tarifs libres ou peu chers.
Alors, à ton agenda ! réserve ta soirée pour participer avec tes proches à ce festival local en toute simplicité et convivialité !
Retrouvez ici tous les évènements programmés à Port-Saint-Père .
Halles de la Morinière Port-Saint-Père 44710 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 31 50 13 contact@port-saint-pere.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Get ready for an electric evening! On Saturday May 23, the festival welcomes Menace d?éclaircie for a concert not to be missed. See you in Port-Saint-Père
L’événement Soirée concert Menace d’éclaircie Port-Saint-Père a été mis à jour le 2026-05-08 par I_OT Pornic
À voir aussi à Port-Saint-Père (Loire-Atlantique)
- Marché de Port-Saint-Père Port-Saint-Père 13 mai 2026
- Rand’Acheneau Salle des Sports Port-Saint-Père 31 mai 2026
- Rand’Acheneau Salle des Sports Port-Saint-Père 31 mai 2026
- Habiter le pays de Retz au néolithique, Mairie de Port St Père, 44710, Port-Saint-Père 13 juin 2026
- Courses de caisses à savon Port-Saint-Père 27 juin 2026