Soirée concert Domaine de Scott Montigny-en-Morvan

Montigny-en-Morvan

Soirée concert

Domaine de Scott Domaine de Pannecière Montigny-en-Morvan Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:30:00

fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

Programmation musicale été 2026

Vendredi 10 juilet Désinvolte (rock français)

Vendredi 17 juillet les Bab’art (reggae chanson française festive)

Vendredi 24 juillet Gallica (musique trad du Morvan, d’ici et d’ailleurs)

Vendredi 31 juillet Game cover (pop, rock, blues)

Vendredi 7 août Little wing (groove, rock)

Vendredi 14 août The jammers (groove, funk, reggae)

Vendredi 21 août Orel and Co (chanson poétiquement rock)

Petite restauration sur place .

Domaine de Scott Domaine de Pannecière Montigny-en-Morvan 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 18 25 25 contact@domainedescott.fr

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English : Soirée concert

L’événement Soirée concert Montigny-en-Morvan a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs