Soirée concert Plage du Ouern Ploubazlanec

Informations pratiques

Ploubazlanec

Soirée concert

Plage du Ouern 22 Rue du Gouern Loguivy-de-la-Mer Ploubazlanec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

A Loguivy, 3 établissements s’associent pour vous proposer une soirée exceptionnelle en bord de mer le bar Chez Gaud, le bar à huîtres l’Huître de Maudez et le restaurant la Frégate. Venez profitez de la soirée-concert, de l’ambiance et de la vue sur mer ! .

Plage du Ouern 22 Rue du Gouern Loguivy-de-la-Mer Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 16 13 47

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English :

L’événement Soirée concert Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol