Soirée concert Plage du Ouern Ploubazlanec
vendredi 21 août 2026 · Plage du Ouern · Ploubazlanec
Informations pratiques
Ploubazlanec
Soirée concert
Plage du Ouern 22 Rue du Gouern Loguivy-de-la-Mer Ploubazlanec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
A Loguivy, 3 établissements s’associent pour vous proposer une soirée exceptionnelle en bord de mer le bar Chez Gaud, le bar à huîtres l’Huître de Maudez et le restaurant la Frégate. Venez profitez de la soirée-concert, de l’ambiance et de la vue sur mer ! .
Plage du Ouern 22 Rue du Gouern Loguivy-de-la-Mer Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 16 13 47
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English :
L’événement Soirée concert Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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