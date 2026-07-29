AGENDA · Piriac-sur-Mer
Soirée concert Rockabilly Hôtel Ker Lehn Piriac-sur-Mer
jeudi 6 août 2026 · Hôtel Ker Lehn · Piriac-sur-Mer
Informations pratiques
Piriac-sur-Mer
Soirée concert Rockabilly
Hôtel Ker Lehn 2 Place du Lehn Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:00:00
fin : 2026-08-06 21:30:00
Date(s) :
2026-08-06
Vibrez au son des Swamp Cats ! .
Hôtel Ker Lehn 2 Place du Lehn Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 50 38 hrpiriac@gmail.com
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English :
L’événement Soirée concert Rockabilly Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44
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