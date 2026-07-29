Soirée concert Rockabilly Hôtel Ker Lehn Piriac-sur-Mer

Informations pratiques

Piriac-sur-Mer

Soirée concert Rockabilly

Hôtel Ker Lehn 2 Place du Lehn Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 20:00:00

fin : 2026-08-06 21:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Vibrez au son des Swamp Cats ! .

Hôtel Ker Lehn 2 Place du Lehn Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 50 38 hrpiriac@gmail.com

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English :

L’événement Soirée concert Rockabilly Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44