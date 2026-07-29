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AGENDA · Piriac-sur-Mer

Soirée concert Rockabilly Hôtel Ker Lehn Piriac-sur-Mer

jeudi 6 août 2026 · Hôtel Ker Lehn · Piriac-sur-Mer

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Hôtel Ker Lehn
Adresse
2 Place du Lehn
Ville
44420 Piriac-sur-Mer
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Piriac-sur-Mer

Soirée concert Rockabilly

Hôtel Ker Lehn 2 Place du Lehn Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:00:00
fin : 2026-08-06 21:30:00

Date(s) :
2026-08-06

Vibrez au son des Swamp Cats !   .

Hôtel Ker Lehn 2 Place du Lehn Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 50 38  hrpiriac@gmail.com

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English :

L’événement Soirée concert Rockabilly Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44

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