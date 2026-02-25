Spectacle enfants Portnawak

Place de l’Eglise Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 21:00:00

fin : 2026-07-29 22:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Une plongée survitaminée dans l’univers de l’enfance ! Barbu Portnawak, un spectacle où l’amusement est la seule règle. Un mélange détonnant de musique et de bonne humeur pour réveiller l’enfant qui sommeille en chacun de nous. .

Place de l’Eglise Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire cac.piriac.contact@laposte.net

L’événement Spectacle enfants Portnawak Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-25 par ADT44