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Soirée concert Saint-Jean-et-Saint-Paul

Soirée concert Saint-Jean-et-Saint-Paul

Soirée concert Saint-Jean-et-Saint-Paul mercredi 29 juillet 2026.

Ville
12250 Saint-Jean-et-Saint-Paul
Département
Aveyron
Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Tarif

Saint-Jean-et-Saint-Paul

Soirée concert

Saint-Jean-et-Saint-Paul Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Concert de violon, par Nathalie Costecalde
À 18h dans l’église de Saint-Jean-d’Alcas   .

Saint-Jean-et-Saint-Paul 12250 Aveyron Occitanie +33 5 65 97 61 07  tourisme.stjeanstpaul@gmail.com

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English :

Violin Recital, by Nathalie Costecalde

L’événement Soirée concert Saint-Jean-et-Saint-Paul a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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