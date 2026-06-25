Soirée concert Saint-Jean-et-Saint-Paul
Soirée concert Saint-Jean-et-Saint-Paul mercredi 29 juillet 2026.
Saint-Jean-et-Saint-Paul
Soirée concert
Saint-Jean-et-Saint-Paul Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Concert de violon, par Nathalie Costecalde
À 18h dans l’église de Saint-Jean-d’Alcas .
Saint-Jean-et-Saint-Paul 12250 Aveyron Occitanie +33 5 65 97 61 07 tourisme.stjeanstpaul@gmail.com
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English :
Violin Recital, by Nathalie Costecalde
L’événement Soirée concert Saint-Jean-et-Saint-Paul a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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