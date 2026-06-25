Saint-Jean-et-Saint-Paul

Soirée concert

Saint-Jean-et-Saint-Paul Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Concert de violon, par Nathalie Costecalde

À 18h dans l’église de Saint-Jean-d’Alcas .

Saint-Jean-et-Saint-Paul 12250 Aveyron Occitanie +33 5 65 97 61 07 tourisme.stjeanstpaul@gmail.com

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English :

Violin Recital, by Nathalie Costecalde

L’événement Soirée concert Saint-Jean-et-Saint-Paul a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)