Informations pratiques

Saint-Jean-et-Saint-Paul

Spectacle équestre

Saint-Jean-et-Saint-Paul Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Dans le cadre de la fête votive, venez assister à un spectacle féérique.

18H Début des festivités avec un spectacle féerique fantastique

19H30 Repas des bois (farçous maison et crudités, travers de porc grillé et sa sauce forestière accompagné de pommes de terre en robe des champs, fondant crème de marron chocolat et son coulis de fraises un verre de bosson offert). Menu enfant saucisse grillée.

22H Suite du spectacle dans une ambiance lumineuse et circassienne

23H Concert GRATUIT de La chose

Avec la collaboration de

Des écuries de Qualina

La maison de vignes

Vivre a St Paul

À Saint-Paul-des-Fonts 10 .

Saint-Jean-et-Saint-Paul 12250 Aveyron Occitanie +33 6 38 01 55 34

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English :

As part of the votive festival, come see a magical show.

L’événement Spectacle équestre Saint-Jean-et-Saint-Paul a été mis à jour le 2026-07-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)