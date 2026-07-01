Spectacle équestre Saint-Jean-et-Saint-Paul
vendredi 31 juillet 2026 · Saint-Jean-et-Saint-Paul
Informations pratiques
Saint-Jean-et-Saint-Paul
Spectacle équestre
Saint-Jean-et-Saint-Paul Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Dans le cadre de la fête votive, venez assister à un spectacle féérique.
18H Début des festivités avec un spectacle féerique fantastique
19H30 Repas des bois (farçous maison et crudités, travers de porc grillé et sa sauce forestière accompagné de pommes de terre en robe des champs, fondant crème de marron chocolat et son coulis de fraises un verre de bosson offert). Menu enfant saucisse grillée.
22H Suite du spectacle dans une ambiance lumineuse et circassienne
23H Concert GRATUIT de La chose
Avec la collaboration de
Des écuries de Qualina
La maison de vignes
Vivre a St Paul
À Saint-Paul-des-Fonts 10 .
Saint-Jean-et-Saint-Paul 12250 Aveyron Occitanie +33 6 38 01 55 34
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English :
As part of the votive festival, come see a magical show.
L’événement Spectacle équestre Saint-Jean-et-Saint-Paul a été mis à jour le 2026-07-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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