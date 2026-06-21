Soirée concert Saint-Jean-et-Saint-Paul
mercredi 22 juillet 2026 · Saint-Jean-et-Saint-Paul
Informations pratiques
Saint-Jean-et-Saint-Paul
Soirée concert
Saint-Jean-et-Saint-Paul Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Concert jazz/world du Duo Zéphyr
Zéphyr, c’est un vent d’Ouest qui amène avec lui images et saveurs. C’est aussi le vent
de la rencontre inattendue. Le mariage de la harpe, du vibraphone et des percussions
pour créer une musique empreinte de voyages, aux accents de Jazz. Laissez-vous
embarquer…
Place à l’imagination ! Comme un livre se passe d’images pour créer des mondes
imaginaires, la musique du Duo Zéphyr n’a pas besoin de mots pour nous envelopper
de multiples sensations. C’est par la recherche de contrastes dans l’écriture et dans le
jeu, qu’Emilie et Florian racontent leur histoire.
Tout public Durée: 60 min env.
RDV à 18h au fort de Saint-Jean-d’Alcas .
Saint-Jean-et-Saint-Paul 12250 Aveyron Occitanie +33 5 65 97 61 07 tourisme.stjeanstpaul@gmail.com
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English :
Jazz/world music concert by the Z%E9phyr Duo
L’événement Soirée concert Saint-Jean-et-Saint-Paul a été mis à jour le 2026-06-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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