Informations pratiques

Saint-Jean-et-Saint-Paul

Soirée concert

Saint-Jean-et-Saint-Paul Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Concert jazz/world du Duo Zéphyr

Zéphyr, c’est un vent d’Ouest qui amène avec lui images et saveurs. C’est aussi le vent

de la rencontre inattendue. Le mariage de la harpe, du vibraphone et des percussions

pour créer une musique empreinte de voyages, aux accents de Jazz. Laissez-vous

embarquer…

Place à l’imagination ! Comme un livre se passe d’images pour créer des mondes

imaginaires, la musique du Duo Zéphyr n’a pas besoin de mots pour nous envelopper

de multiples sensations. C’est par la recherche de contrastes dans l’écriture et dans le

jeu, qu’Emilie et Florian racontent leur histoire.

Tout public Durée: 60 min env.

RDV à 18h au fort de Saint-Jean-d’Alcas .

Saint-Jean-et-Saint-Paul 12250 Aveyron Occitanie +33 5 65 97 61 07 tourisme.stjeanstpaul@gmail.com

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English :

Jazz/world music concert by the Z%E9phyr Duo

L’événement Soirée concert Saint-Jean-et-Saint-Paul a été mis à jour le 2026-06-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)