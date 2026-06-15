Soirée concert vernissage Seconde nature La Cavalerie
Soirée concert vernissage Seconde nature La Cavalerie mardi 14 juillet 2026.
La Cavalerie
Soirée concert vernissage Seconde nature
20 rue des Hospitaliers La Cavalerie Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Soirée concert. Dans le cadre de la nouvelle exposition immersive d’art plastique et sonore nommée seconde nature proposée à la Draille.
18H > concert Cyrille Tricoire de Haro (violoncelliste solo à l’orchestre philharmoniuque de Montpellier)
19H > vernissage et apéritif
20H > concert Nicolas Genest (trompette) et Patrice Soletti (guitare)
A la Draille .
20 rue des Hospitaliers La Cavalerie 12230 Aveyron Occitanie +33 6 88 09 94 41 ladraille12@gmail.com
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English :
Concert evening. As part of the new immersive visual and sound art exhibition titled seconde nature at La Draille.
L’événement Soirée concert vernissage Seconde nature La Cavalerie a été mis à jour le 2026-06-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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