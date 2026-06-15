La Cavalerie

Soirée concert vernissage Seconde nature

20 rue des Hospitaliers La Cavalerie Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Soirée concert. Dans le cadre de la nouvelle exposition immersive d’art plastique et sonore nommée seconde nature proposée à la Draille.

18H > concert Cyrille Tricoire de Haro (violoncelliste solo à l’orchestre philharmoniuque de Montpellier)

19H > vernissage et apéritif

20H > concert Nicolas Genest (trompette) et Patrice Soletti (guitare)

A la Draille .

20 rue des Hospitaliers La Cavalerie 12230 Aveyron Occitanie +33 6 88 09 94 41 ladraille12@gmail.com

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English :

Concert evening. As part of the new immersive visual and sound art exhibition titled seconde nature at La Draille.

L’événement Soirée concert vernissage Seconde nature La Cavalerie a été mis à jour le 2026-06-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)