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Soirée concert vernissage Seconde nature La Cavalerie

Soirée concert vernissage Seconde nature La Cavalerie

Soirée concert vernissage Seconde nature La Cavalerie mardi 14 juillet 2026.

Adresse : 20 rue des Hospitaliers

Ville : 12230 La Cavalerie

Département : Aveyron

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Tarif :

La Cavalerie

Soirée concert vernissage Seconde nature

20 rue des Hospitaliers La Cavalerie Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-14
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Soirée concert. Dans le cadre de la nouvelle exposition immersive d’art plastique et sonore nommée seconde nature proposée à la Draille.
18H > concert Cyrille Tricoire de Haro (violoncelliste solo à l’orchestre philharmoniuque de Montpellier)
19H > vernissage et apéritif
20H > concert Nicolas Genest (trompette) et Patrice Soletti (guitare)
A la Draille   .

20 rue des Hospitaliers La Cavalerie 12230 Aveyron Occitanie +33 6 88 09 94 41  ladraille12@gmail.com

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English :

Concert evening. As part of the new immersive visual and sound art exhibition titled seconde nature at La Draille.

L’événement Soirée concert vernissage Seconde nature La Cavalerie a été mis à jour le 2026-06-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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