Soirée CONCERTS Salle socioculturelle Bellenaves

Informations pratiques

Bellenaves

Soirée CONCERTS

Salle socioculturelle Place de la Mairie Bellenaves Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:00:00

fin : 2026-07-18 23:00:00

Date(s) :

2026-07-18

L’association Picus vous offre deux concerts ce soir.

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Salle socioculturelle Place de la Mairie Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 39 75

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English :

The Picus Association is presenting two concerts tonight.

L’événement Soirée CONCERTS Bellenaves a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Val de Sioule