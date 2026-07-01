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AGENDA · Bellenaves

Soirée CONCERTS Salle socioculturelle Bellenaves

samedi 18 juillet 2026 · Salle socioculturelle · Bellenaves

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Salle socioculturelle
Adresse
Place de la Mairie
Ville
03330 Bellenaves
Département
Allier
Tarif

Bellenaves

Soirée CONCERTS

Salle socioculturelle Place de la Mairie Bellenaves Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-18 23:00:00

Date(s) :
2026-07-18

L’association Picus vous offre deux concerts ce soir.
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Salle socioculturelle Place de la Mairie Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 39 75 

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English :

The Picus Association is presenting two concerts tonight.

L’événement Soirée CONCERTS Bellenaves a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Val de Sioule

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