AGENDA · Bellenaves
Soirée CONCERTS Salle socioculturelle Bellenaves
samedi 18 juillet 2026 · Salle socioculturelle · Bellenaves
Informations pratiques
Bellenaves
Soirée CONCERTS
Salle socioculturelle Place de la Mairie Bellenaves Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-18 23:00:00
Date(s) :
2026-07-18
L’association Picus vous offre deux concerts ce soir.
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Salle socioculturelle Place de la Mairie Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 39 75
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English :
The Picus Association is presenting two concerts tonight.
L’événement Soirée CONCERTS Bellenaves a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Val de Sioule
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