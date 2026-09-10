Soirée concerts et blind test – Plaisir d’Offrir Records x OCAC, OCAC, Cenon

Informations pratiques

Soirée concerts et blind test – Plaisir d’Offrir Records x OCAC Samedi 19 septembre, 18h00 OCAC Gironde

5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Soirée concerts et blind test – Plaisir d’Offrir Records x OCAC

L’OCAC Cenon s’associe au label Plaisir d’Offrir Records pour proposer une soirée musicale conviviale mêlant concerts, blind test, jeux et petite restauration.

Au programme :

CABANES – Rock surprenant

CABANES est un trio musical qui compose des morceaux de briques et de brock, plus ou moins bancals, construits à partir de sons, de « si », de « la »… Un rock singulier et décalé, dans lequel on entre comme dans un abri où l’on se sent chez soi.

https://cabanes1.bandcamp.com/track/alalalalowin

Blind test avec La Selecta du Chat

Un blind test sur un thème de saison, orchestré par La Selecta du Chat. Au programme : une ambiance conviviale, des morceaux à reconnaître et des cadeaux rigolos à gagner.

SUPER CAMION – Punk rock, père et fils

Super Camion est le projet musical de Mingo (5 ans) et Marcelo (43 ans) Pilegi. Père et fils reprennent leurs chansons préférées et inventent ensemble un monde imaginaire rock inspiré par l’univers des enfants.

https://supercamion.bandcamp.com/album/super-camion

https://youtu.be/X4d0Qe4uXfY

La soirée sera également l’occasion de profiter de jeux, d’une buvette et d’une petite restauration. Un espace enfants sera aménagé pour permettre aux familles de profiter pleinement de l’événement.

Samedi 19 septembre 2026, de 18h à 22h

OCAC – 38 rue Pasteur, 33150 Cenon

Entrée : 5 euros, paiement par carte bancaire accepté.

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Une soirée musicale à partager en famille ou entre amis, proposée par l’OCAC et Plaisir d’Offrir Records. concerts famille

Rémi Henrion